CdS – Inter, svolta vicina. Zhang a giorni in Italia: incontrerà Conte. Si decide il futuro

La vittoria negli ottavi di finale di Europa League contro il Getafe ha riportato un po’ di sereno in casa Inter ma come riportato dal Corriere dello Sport ci vorrà ancora qualche giorno per risolvere il puzzle relativo al futuro di Conte.

Lo sfogo del tecnico ha lasciato il segno nell’ambiente nerazzurro, come testimoniato anche dalle parole nel pre partita dell’ad Marotta che ha dribblato più volte l’argomento. Tra lui e Conte non ci sono stati face to face, l’unico colloquio avuto dal tecnico salentino è stato con il presidente Steven Zhang in videoconferenza.

Conte vuole mantenere un filo diretto con il numero uno nerazzurro e avere più poteri, non soltanto legati al mercato. Difficilmente Steven Zhang lascerà carta bianca a Conte che a quel punto dovrà decidere cosa fare.

La svolta però potrebbe esserci presto. Il rientro del presidente dell’Inter potrebbe avvenire a giorni, Steven è continuo contatto con le autorità cinesi per ottenere il via libera e rientrare in Europa. La priorità è incontrare Conte e definire una volta per tutte il futuro della panchina nerazzurra.

