Inter-Genoa, Bastoni (Sky): “Le assenze sono tante, ma oggi dobbiamo tirare fuori il meglio. Juve? Guardiamo in casa nostra”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha presentato così la sfida interna che sta per iniziare contro il Genoa di Thiago Motta.

Ecco le sue parole: “Sicuramente le assenza sono tante, ma come ha detto Conte nelle difficoltà dobbiamo tirare fuori il meglio. Faremo il massimo per vincere tutte la gare. La vittoria Juve? Noi guardiamo in casa nostra, vogliamo continuare a vincere anche se sappiamo che sarà difficile. Genoa? E’ una squadra ferita e sappiamo che nelle difficoltà si possono trovare gli stimoli. Dovremo stare attenti”.

