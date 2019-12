Inter-Genoa, Gagliardini: (InterTV) “Zoppicavo fino a pochi giorni fa, sono felice. Lo sguardo con Lukaku…”

Nonostante le tante assenze dilaga l’Inter contro il Genoa, che vince 4-0 grazie alla doppietta di Lukaku e i gol di Gagliardini e del giovane Sebastiano Esposito. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di InterTV Roberto Gagliardini, che ha così commentato: “I miei gol al Genoa? E’ una coincidenza, sono contento di aver aiutato la squadra a vincere, mi dispiace per il Genoa. La mia posizione in campo? Sono movimenti preparati in base a come si schiera l’avversario, giocando loro con molti giocatori dentro al campo conveniva creare spazi e allargarli. Sono sorpreso anch’io di aver giocato così, fino alla settimana scorsa zoppicavo ancora, grazie ai medici ho recuperato in fretta, c’era emergenza ed è andata bene. Sguardo con Lukaku? Quello che ci eravamo detti è capitato. Quando aveva lui palla mi chiedeva di fare supporto, e il gol è arrivato proprio così.”

