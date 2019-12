Inter-Genoa, i quotidiani eleggono Lukaku uomo partita: i voti

L’Inter chiude alla grande il 2019, con una netta vittoria per 4-0 ai danni del Genoa di Thiago Motta, arrivata grazie ai gol di Gagliardini, Esposito e la doppietta di Romelu Lukaku. Prestazione sontuosa dell’attaccante belga, che oltre alla doppietta serve anche l’assist per Gagliardini e si rende protagonista di un bellissimo gesto nei confronti di Sebastiano Esposito, concedendogli il rigore che gli regala la gioia del primo gol in Serie A. Anche i quotidiani lo esaltano, eleggendolo all’unisono come Man of The Match di Inter-Genoa. Ecco i voti che gli sono stati assegnati dai tre maggiori quotidiani sportivi locali:

La Gazzetta Dello Sport 8,5 – Due gol, l’assist per Gagliardini, il bel gesto del rigore lasciato ad Esposito, una fisicità incontenibile. Lukaku sale a quota 12 gol, meno 5 da Immobile capocannoniere.

Corriere Dello Sport 8 – Due gol, il secondo è da far cascar l’applausometro, un assist, almeno un paio di situazioni per lasciare ancora il segno. E pensare che nei primi dieci minuti sembrava un po’ soft, illusione per il Genoa.

Tuttosport 8 – Risponde a Cristiano Ronaldo con una prova da leader vero con due gol (il pallottoliere in campionato è arrivato a 12) e l’assist (primo in A) del raddoppio a Gagliardini. Da applausi pure l’idea di lasciare il rigore a Esposito.

