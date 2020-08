Torres (pres. Getafe): “Abbiamo preso gol da Lukaku che vale più di tutta la nostra squadra”

Al termine della gara contro l’Inter persa per 2-0, Angel Torres, il presidente del Getafe, ha parlato a El Partizado de Cope. Ecco le sue parole: “Quando passeranno alcuni giorni penseremo che abbiamo fatto un’ottima stagione. Firmerei per arrivare ottavo nel campionato spagnolo, il più difficile del mondo. Ci ha segnato un gol Lukaku che vale più di tutto il Getafe insieme. Sapevamo sarebbe stato difficile perché siamo tornati in campo a venti giorni dalla fine del campionato“

“Al minuto 30 veniamo condannati da una giocata realizzata da un attaccante che vale più di tutta la nostra la squadra, Ma questo è il calcio, non bisogna dimenticare che siamo il Getafe. Siamo tristi perché non è normale sbagliare due rigori che ci buttano fuori dall’Europa, ma rimane il grande anno che abbiamo fatto. Resta comunque l’ottavo posto in un campionato difficile come la Liga e l’eliminazione ai danni dell’Ajax“.

