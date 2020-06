Infortunio Sensi, brutte notizie per Conte: tempi di recupero prolungati. I dettagli

La stagione tormentata di Stefano Sensi. Dopo i primi tre mesi in cui ha fatto vedere giocate da fuoriclasse assoluto, il centrocampista italiano è entrato nella spirale degli infortuni che, di fatto, lo aveva tormentato fino ad un paio di giorni fa. Anche i brevi periodi nei quali era tornato disponibile, infatti, non gli avevano permesso di ritrovare la forma di un tempo ed erano stati solo l’anticamera di un nuovo problema. E la giornata di ieri non ha fatto eccezione: distrazione al bicipite femorale destro a sole 48 ore dall’inizio del tour de force di un mese e mezzo che coinvolgerà l’Inter.

I tempi di recupero, secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, potrebbero essere prolungati: per guarire totalmente dalla lesione delle fibre muscolari dovrebbero essere necessari circa 20 giorni, ai quali ne vanno poi aggiunti circa 10 per un rientro in gruppo e una ripresa della forma fisica adeguata per poter scendere in campo. Insomma, Antonio Conte potrebbe riuscire a contare su Sensi solo a campionato quasi terminato.

