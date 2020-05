Inter interessata a Thiago Almada? I due club la vedono in maniera differente

Thiago Almada è uno dei classe 2001 più interessanti in tutto il panorama calcistico globale; il ragazzo ha colpito tutti gli osservatori europei per talento cristallino, capacità di avere il colpo decisivo e maturità calcistica fuori dal comune per uno della sua età. Dall’Argentina continuano a rimbalzare voci che lo vedrebbero in un futuro non molto lontano con la maglia nerazzurra addosso; lo stesso dirigente del Velez tempo fa avrebbe confermato un forte interesse dell’Inter per il ragazzo, come riportato da Calciomercato.com.

La situazione però non sembrerebbe essere così semplice ascoltando l’altra voce in capitolo; l’Inter infatti avrebbe si monitorato il ragazzo, ma è anche consapevole che per portarlo a Milano serve un investimento importante. Se con Lautaro Martinez i nerazzurri non avrebbero avuto alcun dubbio nel versare molti soldi nonostante la giovane età, in questo caso la dirigenza sarebbe ancora incerta. In primis il problema principale sarebbe rappresentato dal ruolo in campo, in quanto l’Inter non necessita un trequartista puro nel suo 3-5-2 tanto da dover lavorare profondamente anche su Eriksen; il secondo problema sarebbe poi rappresentato dalla struttura fisica del ragazzo, ancora poco sviluppata e totalmente inadatta per giocare in Europa e più nello specifico in Italia.

