Inter, la difesa è un bunker: nel 2019 è la migliore in Serie A

Sembra essere una regola non scritta, ma in Italia ha funzionato quasi sempre così: la squadra con la migliore difesa vince il campionato. Un diktat che anche l’Inter di Antonio Conte sta cercando di seguire con successo, risultando al momento la migliore difesa del campionato dopo 17 giornate con 14 gol subiti.

Ma i dati dicono molto di più: i nerazzurri infatti, sono la migliore difesa della Serie A nell’intero 2019. Nell’anno solare che si sta per concludere infatti, Handanovic è stato infilato 33 volte in 36 partite. 3 gol in meno di quelli subiti dalla Juventus, seconda classificata, e 7 in meno del Milan, posizionato al terzo posto. I nerazzurri insomma confermano i buoni numeri della retroguardia, e chissà che quella regola non scritta funzioni anche in questa stagione…

