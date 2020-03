Inter, Marotta (Radio 1): “Juve-Inter il 9 marzo? Ipotesi di buon senso. Non c’è una data per Inter-Sampdoria: è incredibile!”

Sempre più caotica la Serie A, costretta a lottare contro l’emergenza Coronavirus che sta colpendo l’Italia. Ai microfoni del programma Radio Anch’Io Sport di Rai Radio 1, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha analizzato così il presente del calcio italiano.

JUVENTUS-INTER – “In premessa voglio dire che come cittadino sono preoccupato per le difficoltà del Paese e per i rischi che corriamo noi, i cittadini, gli atleti e tutti in questo mondo. Dobbiamo affrontare delle tematiche straordinarie: il mio intervento era propositivo per riportare equità e tranquillità per riportare tutto sui binari giusti in un campionato che rappresenta un patrimonio sportivo per il nostro Paese. Noi come Inter abbiamo stimolato ed invocato la convocazione di un consiglio informale ieri in cui abbiamo chiesto di convocare un’assemblea con tutti i club per arrivare ad una decisione univoca, armoniosa, nel rispetto della regolarità. Alcune squadre non giocano da due settimane e questo porta ad un non equilibrio competitivo. Non è che mi riferisco alla partita Juventus-Inter ma alla totalità delle partite ed al sistema. Sono dirigente di una società, un patrimonio per i nostri tifosi”

JUVE-INTER IL 9 MARZO – “Disposti a giocare lunedì 9 a Torino? Noi nel corso del consiglio di ieri abbiamo chiesto alla Lega di presentare due o tre ipotesi in assemblea per dare stabilità al caos. E’ sicuramente una cosa di buon senso, ma per pronunciarmi definitivamente voglio parlare con i miei colleghi ed arrivare ad una soluzione coesa e condivisa con tutti i club”

PRECEDENTI – “E’ già successo in passato che il campionato fosse sospeso per cause impreviste. Immaginare di rinviare le partite, stabilendo le date già oggi è qualcosa di imprevedibile. Sono disponibile ad ascoltare tutti, a condividere con tutti e ad analizzare. Prorogare la giornata prevista per ieri è un’ipotesi sicuramente condivisibile”

INTER-SAMPDORIA – “E’ un bel rebus: se l’Inter dovesse continuare nel suo cammino europeo poi non esistono più date, è incredibile. Andremmo a recuperare la 27esima giornata e non la 26esima, altra anomalia. Ho uno spirito propositivo purché si rispetti la forma e la sostanza. La decisione non è stata per nulla condivisa: è questo l’elemento di amarezza ed arrabbiatura”

PROBLEMA CULTURALE – “Sono perfettamente d’accordo con Malagò, è un fatto culturale. Capisco che i 20 presidenti rappresentano delle proprietà che investono e c’è una considerazione di un fenomeno non solo sociale ma di business, ma delegare la responsabilità della Lega ad una persona super partes è necessario”

PROBLEMA TECNICO – “Non voglio esprimere valutazioni solo su Juventus-Inter ma sull’intero andamento della giornata di campionato. Altri tecnici hanno espresso perplessità ed io voglio che il core business di questo mondo sia il gioco del calcio. Emerge anche la competenza, ovvero valutare riflessioni ed indicazioni date dalle nostre aree tecniche, come modulare ad esempio gli allenamenti. Non si può prendere che nel mese di maggio la nostra società sostenga nove partite: vuol dire stressare i giocatori con rischi di infortuni. Sono riflessioni che mancano nell’assemblea di Lega”

LAZIO E JUVENTUS – “Le differenze sulle partite da giocare sono legate ad elementi calcistici, su questo non esprimo valutazioni particolari”

LEGA – “Non sono qui per cercare di chiedere la testa di qualcuno. Sono qui per tutelare la conformità e la regolarità del campionato: tutte le squadre devono disputare in un tempo ristretto le stesse partite, recuperando gare che poi non hanno nessun significato. Ciò che rimprovero è il modo in cui si è arrivati a queste decisioni. Il nostro mondo fa solo del bene alla nostra gente e va tenuto in considerazione”

NAPOLI-INTER – “Se si chiede di giocare lunedì a Torino, già questa è una compressione di impegni. Si tratta di valutazioni oggettive: è questa la difficoltà poi di gestione da parte degli allenatori”

IPOTESI – “Devo dire la verità: anche la 28esima porterebbe a 5 partite a porte chiuse. Atalanta-Lazio ad esempio sarà soggetta a diversi fattori e ad una compressione di impegni. Sono tante valutazioni da analizzare con coscienza ma sono fiducioso perché potremo decidere tutti insieme”



