Martedì summit decisivo Conte-società: anche Ausilio riflette sul futuro, Roma lo chiama

Dal fondamentale incontro che martedì potrebbe decidere molte sorti del futuro dell’Inter potrebbe non dipendere solo quello di Antonio Conte. Secondo il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, infatti, anche il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio potrebbe cambiare aria e salutare il club dopo ben 15 anni di militanza in ruoli differenti. Non è un mistero che il tecnico salentino gradirebbe una figura a lui più vicina in quel ruolo (un esempio è l’ex Parma Daniele Faggiano, ora però già accasatosi al Genoa), motivo per cui anche Ausilio, nonostante pare non essere stato messo in discussione dalla proprietà, potrebbe decidere di andarsene di sua spontanea volontà.

Su di lui ci sarebbe la nuova Roma di Dan Friedkin, pronta ad offrirgli un ruolo importante in società e, probabilmente, anche un ingaggio maggiore. Nelle prossime ore sono attesi importanti sviluppi.

