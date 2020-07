Inter-Napoli, super gol di Lautaro: è il quarto da fuori area. Solo Ibra ha fatto meglio

Lautaro Martinez ha chiuso la gara di San Siro tra Inter e Napoli con un grande gol dalla distanza. Una rete importantissima per il numero 10 nerazzurro, al centro nelle ultime settimane di tante voci di mercato. Lo stesso Lautaro ha esultato in maniera polemica dopo una rete che potrebbe averlo finalmente sbloccato.

Come riportato da Opta, l’attaccante argentino ha realizzato quattro gol da fuori area in questo campionato, l’ultimo giocatore dell’Inter a fare meglio in una singola stagione in Serie A è stato Zlatan Ibrahimovic (sei nel 2008/09).

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi