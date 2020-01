Inter, nuova partership in arrivo: trovato l’accordo con Carimi Srl. I dettagli

Nuovo ingresso nella famiglia nerazzurra, l’Inter si lega ad un’altra realtà per una crescita futura e nel proprio sito internet comunica: FC Internazionale Milano e Carimi Srl hanno siglato un accordo di partnership per la stagione 2019/2020. La società leader nella progettazione e realizzazione di impianti elettrici e tecnologici, diventa ufficialmente Official Electrical Partner dell’Inter.

La partnership rappresenta l’unione tra due realtà che costituiscono un’eccellenza nei rispettivi settori e che sono legate da obiettivi comuni quali lo sviluppo e la crescita attraverso l’innovazione ed è stata formalizzata oggi nell’HQ nerazzurro alla presenza del CEO Corporate di FC Internazionale Milano Alessandro Antonello e dell’Amministratore Delegato di Carimi Devis Russo. Ecco quanto riportato nel comunicato ufficiale.

“Sono molto orgoglioso di aver intrapreso questa partnership con una società di rilievo internazionale che per me come per molti tifosi rappresenta un simbolo. L’essere stati coinvolti come Official Partner è per noi di Carimi la dimostrazione che l’affidabilità dei nostri servizi ci ha sempre contraddistinto nel settore. Il nostro impegno è costantemente rivolto al miglioramento, attivando nuovi progetti all’avanguardia come l’impiego di Green Energy. Questa collaborazione – conclude Devis Russo – apporterà un notevole valore aggiunto ad entrambe le società”.

