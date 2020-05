Inter, Pinetina sanificata ogni 24 ore e piccoli gruppi di allenamento: come sarà la ripresa

Come annunciato nella serata di ieri con un comunicato ufficiale, a partire da domani l’Inter riaprirà le porte di Appiano Gentile ai suoi calciatori. Non si tratta ancora di una ripresa a tutti gli effetti dell’attività agonistica, bensì il club nerazzurro offrirà la possibilità di poter utilizzare i campi del Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile per svolgere attività motoria a carattere individuale.

Come scritto questa mattina nell’edicola de La Gazzetta dello Sport, i calciatori dell’Inter potranno col tempo allenarsi in piccolissimi gruppi da 3 a 5 giocatori, accompagnati con rigorosa distanza dallo staff tecnico ridotto all’osso come da protocollo per tutti. La mascherina non verrà invece utilizzata in campo, mentre l’intero centro sportivo verrà sanificato ogni 24 ore per evitare di correre qualsiasi tipo di rischio.

