CdS – Inter in quarantena ancora per 2 settimane: oltre la metà degli stranieri è tornata a casa

Non poteva certamente opporsi l’Inter dinnanzi alle richieste dei propri calciatori di poter rientrare nei rispettivi paesi d’origine per stare al fianco delle loro famiglie. Dopo aver trascorso in assoluto isolamento le prime due settimane, comprovando che tutti fortunatamente non hanno contratto il coronavirus, molti degli stranieri – oltre la metà di quelli complessivi – hanno lasciato Milano per trascorrere le prossime due settimane di quarantena con i propri cari.

Ad ogni modo, sembra che tutti stiano rispettando alla lettera le indicazioni che Antonio Conte ed i preparatori nerazzurri avevano dato alla squadra per il periodo di isolamento. Come dimostrato delle immagini che circolano sui social, tra cyclette e tapis roulant la fatica si sta facendo sentire anche in quarantena, come nel caso di Moses rientrato a Londra: “Spero che stiate tutti bene in questi momenti difficili. Io mi sto allenando più duramente che posso a casa. Restate dentro, restate al sicuro”. Oltre al nigeriano, si ricorda che l’Inter ha autorizzato pure le partenze di Lukaku, Brozovic, Handanovic, Young, Eriksen e Godin.

