Inter-Sampdoria, niente di ritiro in vista del match di domani

Un ritorno in campo e a San Siro che sarà più diverso del solito. Dopo aver assaporato lo stadio senza tifosi in quel di Napoli, l’Inter affronterà la Sampdoria in uno stadio completamente vuoto, che avrà un ‘Social Wall’ che trasmetterà sul campo le stories e le immagini che i tifosi posteranno sui propri profili attraverson un hashtag lanciato dalla società.

E se Marotta e Ausilio sono impegnati nelle trattative di mercato, Antonio Conte è pronto a riportare la squadra in campo per il tour de force chiamato Serie A dopo uno stop lungo tre mesi. In vista del match contro la Sampdoria di domani, 21 giugno alle 21.45, il tecnico nerazzurro ha deciso di non lasciare la squadra in ritiro, proprio come avvenuto alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Napoli.

Questa mattina la squadra terrà un allenamento e poi Handanovic e compagni, come riporta il Corriere dello Sport, ritorneranno nelle proprie case. La decisione nasce dal fatto che la gara si giocherà alle 21.45 e l’attesa da questo pomeriggio sarebbe snervante e potrebbe essere controproducente, per allentare la tensione. Conte potrebbe seguire questa linea anche per le restanti gare.

