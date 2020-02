Inter-Sanchez, segnali d’addio: il Manchester United è pronto a farlo tornare all’Old Trafford

19/12/1988, Tacopilla, Cile, nasce Alexis Sanchez, un talento cristallino esploso ai tempi dell’Udinese di Pozzo, che lo acquistò prima dal Colo Colo, poi dopo un anno di prestito, lo prelevò dal River Plate. Ai tempi dell’esperienza in Friuli fu in grado di portare i bianconeri in Champions League, poi l’esperienza in Spagna tra i fenomeni, il Barcellona di Messi, Iniesta, Piquè, forse, l’inizio della parabola discendente.

Sanchez dopo la Spagna si trasferì all’ombra del teatro dei sogni, al Manchester United, cercando di trovare nuova linfa per esplodere definitivamente, un “cruccio” a cui il cileno non ha ancora smesso di credere nonostante la negativa esperienza anche all’Arsenal. Anche in Inghilterra il Nino Maravilla non brillò, complici sicuramente i ripetuti problemi fisici che non gli hanno dato continuità. Questa estate poi è arrivata la chiamata di Conte, come rifiutare il ritorno in Italia e in quell’Inter che anni e anni fa ci provò.

In questa stagione Sanchez ha totalizzato 12 presenze tra campionato e coppe. Bottino di una sola rete e tre assist, ma soprattutto, una condizione fisica che lascia molte perplessità e punti di domanda. L’Inter vorrebbe riscattarlo dopo il prestito di questa estate, ma stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, i Red Devils avrebbero deciso di puntare nuovamente su di lui l’anno prossimo.

Inoltre, a complicare la permanenza del cileno a Milano, è la richiesta troppo alta di Woodward e degli inglesi, che avrebbero già informato giocatore e agente di voler respingere qualsiasi tentativo dei nerazzurri per un acquisto a titolo definitivo. Per ultimo infine, lo stesso allenatore Solskjaer settimane fa disse in conferenza stampa: “In estate tornerà qui e dimostrerà a tutti che si sono sbagliati”.

