Inter-Sassuolo, Conte (Inter TV): “Ogni partita per noi sarà la partita della vita! Turnover? Inevitabile in queste condizioni”

Con il successo della Juventus ottenuto ieri sera sul campo del Bologna, il match di domani sera tra Inter e Sassuolo si carica di ulteriori responsabilità per la formazione di Antonio Conte. Il tecnico leccese sa bene che per tenere il passo dei bianconeri sarà fondamentale non perdere quota di giornata in giornata, sperando che prima o poi la squadra di Maurizio Sarri possa incappare in un passo falso a fronte di così tanti impegni ravvicinati. In vista della gara della 27esima giornata di campionato che l’Inter giocherà domani sera a San Siro a partire dalle 19.30, Conte è intervenuto alla vigilia per presentare la partita ai microfoni di Inter TV.

Le sue parole:

CONTINUARE A VINCERE – “E’ una partita che dobbiamo affrontare con la giusta determinazione. L’ultima partita del Sassuolo contro l’Atalanta l’abbiamo vista e analizzata, il risultato mente. Il Sassuolo ha giocato bene ed ha avuto diverse occasioni. Dovremmo fare molta attenzione, dobbiamo affrontarla con la giusta determinazione. Non sarà semplice, perché giochiamo dopo pochi giorni di recupero”.

PARTITA DIVERSA RISPETTO ALLA SAMP – “E’ una squadra propositiva alla quale piace giocare palla al piede. Dobbiamo essere bravi nella fase da non possesso nell’attaccarla nei giusti tempi. Loro sono bravi ad uscire sotto pressione per poi verticalizzare con giocatori veloci e bravi tecnicamente. Abbiamo avuto poco tempo per prepararla, ma sappiamo chi sfidiamo e bene il nostro avversario”.

TURNOVER – “Con questi ritmi, con questo caldo per forza devi fare delle rotazioni. Uno non può arrivare fino all’ultimo ed aver spremuto tutti i giocatori. Una volta che esaurisci le forze, poi sarà difficile recuperarle. Cercheremo di far riposare chi deve riposare. Ho fiducia di tutti i calciatori della rosa, speriamo di avere meno contrattempi possibili, anche se ci saranno per noi e per tutte le squadre. C’è bisogno che tutti i giocatori della rosa rispondano presente”.

PROBLEMI A CENTROCAMPO – “C’è Vecino che ha ancora i problemi al ginocchio che lo tormentano da tempo, speriamo di recuperarlo presto. E’ inevitabile che in mezzo al campo siamo contati. Dovremmo fare delle riflessioni”.

COPPIA GOL – “Non sono amante delle statistiche, ma con me gli attaccanti segnano sempre, perché svolgono un ruolo molto importante per la mia squadra. Sono i veri e propri finalizzatori della squadra e stanno facendo bene, speriamo che continuino così”.

NUMERI POSITIVI – “Si, diciamo che bisogno poi aspettare la fine del campionato per trarre delle conclusioni. Stiamo facendo un lavoro importante, ho la fortuna di lavorare con dei ragazzi che danno grande disponibilità. Si stanno mettendo delle basi importanti per avere un Inter solida nel presente e nel futuro”.

CALENDARIO – “Mi sono trovato in tutte le situazioni, sia in testa che ad inseguire. E’ inevitabile che chi è davanti è padrone del proprio destino, basta vincere e hai fatto il tuo dovere. Gli altri devono inseguire. Davanti ci sono Juventus e Lazio che hanno fatto meglio di noi e hanno più margine di errore. Per noi ogni partita è la partita della vita, non possiamo sbagliare se vogliamo rimanere lì e rompere le scatole fino alla fine”.

URLA DALLA PANCHINA – “Sono quel tipo di allenatore che partecipa in maniera molto attiva, sia con pubblico che senza. C’è l’abitudine da parte dei miei giocatori ad ascoltarmi. Senza tifosi è molto più semplice far arrivare il messaggio, anche se mancano allo stato. Il calcio dà passione ed entusiasmo e vogliamo trasferire queste cose a tutti. Però va bene così, dobbiamo fare attenzione alle urla, perché ogni tanto qualche parolaccia può scappare”.

