Inter-Shakhtar Donetsk, Barella (Sky): “Conte mi ha migliorato in tutto, è l’inizio di un ciclo. Troppe ammonizioni? Gli arbitri…”

Intervistato da Sky Sport subito dopo il grande successo dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk, il centrocampista Nicolò Barella ha detto la sua sulla gara: “Abbiamo dimostrato di essere una squadra con gli attributi, che gioca bene a calcio. Questo è l’inizio di un ciclo, non era facile iniziare bene da subito. Spesso abbiamo sbagliato, ma gli errori ci hanno insegnato tanto. Conte mi ha migliorato in tutto, nella mentalità: prima ero istintivo, ora uso più la testa”.

Barella parla anche dei battibecchi in gara con Lukaku: “Ero teso perché per la prima volta mi giocavo qualcosa importante, c’è stato qualche battibecco ma sono cose normali che accadono in campo. Prima ero molto istintivo e magari per questo non mi uscivano la giocata, giocando con grandi campioni, come Eriksen. Bastoni no (scherza con il difensore vicino, ndr).”

Sulle tante ammonizioni: “Devo migliorare, anche se a volte per gli arbitri è anche abitudine”.

