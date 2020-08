CdS – Inter-Shakhtar Donetsk, è boom di ascolti: record per l’Europa League

Un’Inter da record, non solo in campo. Nella partita contro lo Shakhtar Donetsk, infatti, la squadra di Conte ha raggiunto un risultato sorprendente anche al di là del 5-0 maturato contro gli ucraini: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la gara, su Sky, ha ottenuto il 6,3% di share, mai raggiunto in Europa League.

La gara ha totalizzato 1 milione e 177 mila spettatori medi, con 2 milioni e 473 mila spettatori unici; su Tv8, invece, 2 milioni e 678 mila spettatori medi, con il 14,25% di share: anche in questo caso si tratta di un record per la competizione, per l’emittente televisiva satellitare. Su SkyGo, invece, connessi 96mila device in simultanea.

