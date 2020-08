Inter, Steven Zhang in arrivo a Milano, attesa per il vertice con la dirigenza

Steven Zhang, dopo una lunga lontananza, per quanto meramente fisica, dall’Inter, sta per tornare a Milano. Il giovane presidente nerazzurro, rampollo della famiglia Zhang, pare infatti stia per arrivare nel capoluogo lombardo, come riportato sul proprio profilo Twitter da Pasquale Guarro.

Si profila con ogni probabilità un vertice con la dirigenza nei prossimi giorni, quasi certamente per profilare la strategia per la prossima breve e concitata sessione di mercato, aperta da Suning con il botto Hakimi. Non è tuttavia da escludere che ci possa essere un confronto faccia a faccia con Antonio Conte per chiarire e appianare definitivamente il polverone sollevato dalle dichiarazioni a caldo del tecnico dopo Atalanta-Inter.

Tuttavia, se effettivamente confronto chiarificatore sarà, è probabile che verrà effettuato dopo la conclusione, si spera positiva, del percorso nerazzurro in Europa League, trampolino fondamentale anche per la prossima stagione.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<