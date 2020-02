Inter sulle tracce di Grimaldo: scout al lavoro per l’esterno seguito anche da PSG e Barcellona

Ha festeggiato le sue 150 gare ufficiali con la maglia del Benfica, scrivendo il suo nome nella storia del club lusitano a suon di prestazioni e partite da protagonista, attirando su di sé l’interesse dei migliori club europei. Alex Grimaldo è arrivato nel club delle Aguias nella stagione 2015/2016 per un milione e mezzo di euro ed oggi, a 24 anni, viene valutato oltre i 35 milioni.

Il quotidiano portoghese A Bola ha evidenziato i progressi del giocatore che, nel corso degli ultimi mesi è finito nel mirino di alcuni top club del Vecchio Continente. Grimaldo è infatti seguito da vicino sia dal PSG che dal Barcellona, ma lo scorso anno ha scelto di rinnovare il suo contratto con il Benfica fino al 2023. Clausola rescissoria da 60 milioni di euro fissata dai lusitani, con l’Inter che dopo i sondaggi di inizio gennaio continua a monitorarne i passi in avanti. Alcuni osservatori dei nerazzurri, secondo Calciomercato.it, sono stati avvistati sugli spalti dello stadio Do Dragao in occasione della supersfida tra Porto e Benfica per osservare da vicino la prestazione di Grimaldo. Nerazzurri costantemente al lavoro in chiave mercato: piace l’esterno delle Aguias.

