Inter-Torino, designato Massa come arbitro dell’incontro: i precedenti con le due squadre

Sarà il posticipo di domani sera tra Inter e Torino a chiudere la 32esima giornata di Serie A. Una ghiottissima opportunità per la formazione di Antonio Conte che potrebbe approfittare del pareggio dell’Atalanta in casa della Juventus e della sconfitta della Lazio subita contro il Sassuolo per accorciare in classifica. Nonostante il periodo complicato vissuto nelle ultime due giornate, i nerazzurri possono ancora inseguire l’obiettivo secondo posto.

Come annunciato da pochi minuti, a dirigere l’incontro sarà l’arbitro Davide Massa, coadiuvato dai due assistenti Di Iorio e Bottegoni, con Minelli a fare da quarto uomo. Var affidato a Nasca, mentre Alassio farà da Avar. Per quanto riguarda il fischietto di Imperia, andiamo a vedere quelli che sono i precedenti in carriera con entrambe le squadre nei 17 incroci con i nerazzurri e i 22 con il club granata.

Quando l’Inter ha incontrato Massa in campo ha fin qui ottenuto 10 vittorie, tre pareggi e 4 sconfitte. Il Torino, nonché squadra che il direttore di gara ha più volte arbitrato in carriera, ha invece collezionato 9 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. Quest’anno ha arbitrato l’Inter una sola volta: in occasione della gara contro il Sassuolo dello scorso 24 giugno terminata sul risultato di 3-3.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<