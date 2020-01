Inter, Vecino ai saluti: è fuori dal progetto. La Gazzetta: “Diversi motivi di scontro con Conte”

È stato fin da subito una riserva, e peraltro, tra le riserve, gli è sempre stato preferito Roberto Gagliardini. Il feeling tra Antonio Conte e Matias Vecino, scrive La Gazzetta dello Sport, non è mai nato, tanto che ora il centrocampista uruguaiano sarebbe intenzionato a lasciare l’Inter, forse già a gennaio. Il club nerazzurro lo avrebbe voluto inserire come contropartita tecnica nell’operazione Eriksen, ma la pista ora sembra essersi raffreddata.

Non solo a livello tattico: secondo la Rosea, infatti, è stato mal digerito da Conte anche qualche comportamento dell’ex Fiorentina, fattore che ha contribuito non poco a non far scattare il feeling caratteriale con il tecnico. Vecino è quindi prossimo all’addio: su di lui era piombato anche il Milan, ma anche in questo caso lo scambio, questa volta con Kessié, non è decollato.

