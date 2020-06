Inter, Zhang si rivolge ai dipendenti: “Grazie per gli sforzi, siamo una grande famiglia”

Ha riaperto ufficialmente i battenti nella giornata di ieri la sede dell’Inter di viale della Liberazione, chiusa dallo scorso febbraio a causa del coronavirus. Nonostante fossero presenti ancora pochi dipendenti, visto che in molti possono continuare ad utilizzare la modalità ‘smart working’ fin quando l’emergenza non diverrà solo un bruttissimo ricordo, il presidente Steven Zhang ha voluto far recapitare un messaggio a tutta la squadra che ha ripreso a lavorare in ufficio.

Il numero uno nerazzurro, sin dal primo minuto vicino ai propri dipendenti e molto sensibile sulla tematica in questione, ha sempre messo al primo posto la salute della gente che lavora all’interno del mondo nerazzurro, riconoscendo gratitudine per quanto svolto durante i mesi trascorsi in quarantena serrata. Questo il messaggio di Zhang ripreso sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Grazie per gli sforzi di questo periodo, siamo pronti per affrontare nuove avventure. Lo faremo tutti insieme, l’Inter è una famiglia”.

