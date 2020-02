Lazio in testa, Inzaghi: “Non l’avrei mai immaginato. Rinvio Juventus-Inter? In Italia abbiamo un grave problema”

Con oggi, la Lazio è in testa. E Simone Inzaghi è il coartefice del primato biancoceleste, arrivato anche – almeno stando all’aritmetica – con l’agevolazione dei rinvii delle partite delle due inseguitrici, la Juventus e l’Inter. Intanto, però, il tecnico ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Bologna, partendo proprio da qui, dalle partite rinviate, su tutti il derby d’Italia: “A questa cosa non ho minimamente pensato perché in questo momento in Italia abbiamo un problema grave che va al di là delle partite giocate con o senza pubblico o spostate – ha detto Inzaghi – Dobbiamo cercare di risolverlo e di sconfiggerlo al più presto facendo tantissima prevenzione”.

Sulla situazione stagionale e sulla corsa Scudetto, poi, l’allenatore si è così espresso: “Posso solo dire che a inizio stagione, alla fine del ritiro, ero molto soddisfatto e fiducioso, sapevo che potevamo fare bene. Ma da qui a dire che a questo punto del campionato saremmo stati in vetta, vedendo le altre squadre, ce ne passa. Adesso siamo in testa, questo trofeo sarebbe qualcosa in più a quello che abbiamo vinto in passato. Lotteremo fino alla fine”, ha concluso Inzaghi.



