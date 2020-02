Joao Mario torna a parlare di Inter: “Spesi 40 milioni per poi trattarmi in maniera irresponsabile”

L’Inter scelse di acquistarlo dallo Sporting Lisbona nell’estate del 2016 ad un prezzo esorbitante e con la speranza di poter contare su un futuro campione che potesse contribuire a rivoluzionare le sorti dei nerazzurri. La sua avventura a Milano però è stata ricca di ombre e, in tre anni, non è mai riuscito a lasciare il segno come i tifosi interisti avrebbero voluto. Tanto campo, tanti malumori ed una buona dose di prestiti che lo hanno sempre più allontanato dal mondo della Beneamata. Oggi Joao Mario è al Lokomotiv Mosca ancora a titolo temporaneo dall’Inter. Ma le sensazioni sembrano raccontare di un possibile addio definitivo alla squadra di Zhang, vista la voglia del club russo di acquistarne il cartellino.

Sulle pagine di A Bola, il portoghese è tornato a parlare dei nerazzurri e l’ha fatto in una lunga intervista in cui ha toccato diversi temi. “Non riesco a capire come mai l’Inter abbia speso 40 milioni per acquistarmi per poi trattarmi in maniera così irresponsabile”, racconta Joao Mario, ancora scottato dalla parentesi interista. Un vero e proprio incubo il suo periodo a Milano, con l’ex Sporting che oggi corre alla ricerca di una nuova vita calcistica.

