Juan torna al 2010: “Maicon mi ha tolto uno scudetto. L’Inter era fortissima ma…”

L’ex difensore della Roma – ai microfoni di Roma TV – è tornato sulla stagione 2009-2010 e sul duello con l’Inter per lo scudetto. Un incredibile testa a testa – sia in campionato che in Coppa Italia – deciso in finale a Roma e all’ultima giornata a Siena da Diego Milito, che ha permesso ai nerazzurri di José Mourinho di vincere il Triplete.

Juan ha commentato così: “Proprio ieri ho visto il gol di Maicon incredibile contro la Juventus, gliel’ho inviato dicendogli che con quella rete mi ha fatto perdere uno scudetto. L’Inter quell’anno era fortissima, ma forse se ci fossimo svegliati un po’ prima avremmo potuto vincere lo scudetto”.



