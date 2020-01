Juventus, 2-1 al Parma e allungo a +4 sull’Inter: doppietta di Ronaldo. Kulusevski in ombra

Juventus–Parma chiude una domenica amara per l’Inter di Antonio Conte: poteva bastare, certo, il pareggio contro il Lecce (due punti persi, dopo che i nerazzurri si erano faticosamente portati in vantaggio negli ultimi venti minuti di gara); e poteva bastare, pure, l’occasione persa per salire ad un momentaneo +3 sulla Juventus in attesa della gara dei bianconeri di questa sera. La gara, appunto: quella che i bianconeri hanno vinto 2-1, spedendo l’Inter a -4 a rimuginare sui punti persi e su come ri-colmare, nel girone di ritorno, questo divario che si è creato.

A Maurizio Sarri, essenzialmente, è bastato Cristiano Ronaldo: capace di trovare la rete del momentaneo 1-0 (al 43esimo minuto), nonché quella del 2-1 (al 58esimo): una doppietta che ha di fatto blindato i tre punti per i bianconeri, anche perché il Parma – oltre il gol di Cornelius al 55esimo – tanto lontano non è riuscito ad andare. Neanche trascinato da quel Kulusevski che alla vigilia del match era stato descritto come l’osservato speciale dei bianconeri: lo svedese – titolare oggi nel Parma – ha infatti già firmato il contratto con la Juventus per la prossima stagione, e, se i dirigenti bianconeri avessero dovuto trarre qualche conclusione dalla prestazione di oggi, probabilmente i feedback non sarebbero del tutto positivi: una performance in cui si è visto poco di tutto, e al termine della quale è stato sostituito (all’88esimo minuto): ma la situazione, oggi, era particolare. Troppo particolare.

