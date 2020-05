Kallon: “Vi spiego perché il numero 3. All’Inter avevo troppa voglia di giocare”

In collegamento insieme a Nicola Ventola, i tifosi nerazzurri – nel corso della trasmissione ‘Inter Calling’ curata da Inter TV – hanno avuto finalmente modo di rivedere e riabbracciare virtualmente Mohamed Kallon. I due ex compagni di spogliatoio hanno ripercorso i primi anni vissuti con la maglia dell’Inter, tra voglia di giocare ed inesperienza al fianco di calciatori già affermati come Ronaldo e Vieri. L’ex attaccante, in particolare, viene ricordato per la particolarissima maglia con alle spalle il numero 3. A proposito di questa scelta, lo stesso Kallon ha spiegato il motivo nel corso della diretta sui canali nerazzurri.

L’ARRIVO ALL’INTER – “All’inizio ero troppo giovane e avevo voglia di giocare, quindi è stato giusto fare diverse esperienze, sono andato in 5 squadre e poi sono tornato all’Inter al momento giusto. Mi ricordo ancora l’amichevole che abbiamo fatto contro il Watford a Lecco, è lì che ho avuto la possibilità di entrare nella squadra. Quella stagione è stata straordinaria, nessuno avrebbe potuto pensare che io e Nick avremmo potuto giocare da titolari 15/20 partite perché c’era il fenomeno Ronaldo e un grande giocatore come Vieri, però abbiamo avuto la possibilità di giocare con la maglia dell’Inter per tante partite e io ne sono orgoglioso, anche perché quando il mister ci ha chiamati abbiamo sfruttato al massimo questa occasione”.

LA MAGLIA NUMERO 3 – “Quando sono arrivato all’Inter c’erano Seedorf, Ronaldo, Vieri, sarebbe stato impossibile scegliere il numero che volevo, quindi ho cercato un numero libero, ho visto il 3 e l’ho preso. Alla Reggina ho giocato con la 2, perché c’era Pirlo con la 10, quindi quando sono arrivato all’Inter sarei stato contento anche se mi avessero dato il numero 100. Io pensavo solo all’emozione di indossare quella maglia e giocare per la squadra. Tra i gol che ricordo c’è quello che ho segnato contro l’Atalanta, nel successo per 1-0 a San Siro, non sapevo cosa fare perché non me l’aspettavo però poi la palla è finita all’incrocio ed è stato un bel gol”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!