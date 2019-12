Koeman (ct. Olanda): “De Vrij? Al Top in Italia ma ha davanti De Ligt e Van Dijk”

E’ probabilmente uno dei migliori acquisti degli ultimi anni da parte dell’Inter soprattutto per averlo strappato alla Lazio a zero: Stefan De Vrij è diventato un pilastro della difesa nerazzurro ed uno dei difensori più affidabili dell’intera Serie A.

Antonio Conte non se ne priva mai e le sue prestazioni sul campo stanno decisamente ripagando la fiducia del mister. L’olandese però, titolare fisso con l’Inter, non riesce quasi mai a trovare spazio con la sua Nazionale. Il ct Koeman ai microfoni di Voetbal International ha spiegato: “E’ al top in Italia con l’Inter, così come Aké in Premier League. Sono due grandi giocatori ma poi si trovano di fronte De Ligt e Van Dijk”.

