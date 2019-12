Kulusevski tra futuro ed Ibrahimovic: “Inter? Deciderò a fine stagione. Zlatan un modello”

E’ uno dei nomi più chiacchierati di tutta la Serie A e l’Inter lo ha già messo nel mirino, il tutto per assicurarsi una delle stelle del nostro calcio. Dejan Kulusevski ha già conquistato tutti nel giro di pochi mesi ed è pronto al grande salto, con i nerazzurri alla finestra per il talento dell’Atalanta, oggi in prestito al Parma. Ai microfoni di STV, lo svedese ha parlato degli interrogativi che riguardano il suo futuro, con Ibrahimovic sullo sfondo.

“Quando pensi al futuro, dimentichi il presente. Penso a migliorare, non so cosa accadrà in futuro. Mi concentro su come migliorare e alla fine della stagione prenderò una decisione. Ibrahimovic? Sarà incredibilmente divertente il suo arrivo, solleverà l’intero campionato: per me è un modello e farà la differenza al Milan”, ha dichiarato Kulusevski che non sembra turbato dall’accostamento all’Inter. Sei mesi di Parma prima di scegliere la nuova destinazione: Marotta e Conte attendono il colpo dell’estate.

