La TV di Suning presenta Inter-Brescia: nella foto spunta Tonali… in maglia nerazzurra!

La TV cinese di Suning lancia un indizio di mercato non da poco. Nella scheda di presentazione di Inter-Brescia, gara in programma alle ore 19.30 allo stadio San Siro, appare anche una grafica che presenta Antonio Conte davanti ad un mazzo di carte da gioco. Dal mazzo, però, fuoriesce una sola carta, l’asso, che ritrae Sandro Tonali in maglia nerazzurra. E sotto, ecco la scritta: “Nel mirino”. Indizio di mercato?

