Lautaro, parla l’agente: “Messi? Elogio importante, ma ora è concentrato sull’Inter”

Messi, il Barcellona e le origini del Toro. In una lunga intervista concessa a Mundo Deportivo l’agente di Lautaro Martinez, Beto Yaque, ha parlato del pressing dei blaugrana per l’attaccante argentino, lodato anche da Messi nei giorni scorsi ed accostato con sempre più frequenza al Camp Nou in vista del futuro.

SCOPERTA – “Sono stato a scoprirlo e sono colui che l’ha portato al Racing. Ciò che mi ha impressionato maggiormente è stata la sua tecnica, il controllo che aveva sul campo ed il suo carattere. Ricordo la prima volta che lo vidi giocare, eravamo a Tres Arroyo, una città vicino la sua Bahía Blanca. Quando l’ho conosciuto aveva 15 anni e la verità è che fu dura riuscire a convincere la famiglia per rappresentarlo perché venivano da una brutta esperienza”

CRESCITA – “Insieme al mio socio Roly Zarate abbiamo sempre visto in Lautaro un grande potenziale e che avrebbe avuto un gran futuro per la crescita e per i progressi che riusciva a compiere rapidamente. In questa situazione lui è tranquillo, è concentrato sul suo club però è sicuramente soddisfatto perché sta facendo le cose nel modo giusto”

MESSI – “Sicuramente per lui le parole di Messi sono importanti, rappresentano gli elogi da parte del migliore al mondo. Credo che sia qualcosa di molto bello per lui, con Messi ha un buon rapporto. Addio all’Inter? Non so, ora pensa al suo club”

REAL MADRID E SUAREZ – “Sì, è vero, rifiutò il Real Madrid a 18 anni. Lo fece perché era convinto di voler prima vincere con la sua prima squadra, il Racing. Per me ha alcune cose del Kun Aguero ed altre di Suarez, però Lautaro ha davvero tutto, per questo è un giocatore differente. Compatibile con Suarez nella stessa squadra? Non so, su questo ci sono i giornalisti che devono valutarlo”

RINNOVO E BARCELLONA – “Lautaro ha cinque anni di contratto con l’Inter: le notizie che escono fuori sono nate esclusivamente dalla stampa”

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!