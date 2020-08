Lazaro, la stagione inizia male: fuori per infortunio al debutto con il Borussia Mönchengladbach

Non è iniziata al meglio l’avventura di Valentino Lazaro con la maglia del Borussia Mönchengladbach. L’esterno austriaco, tornato poche settimane fa all’Inter dopo l’esperienza in prestito al Newcastle, è stato ceduto alla formazione tedesca nella sessione di mercato appena iniziata, e quest’oggi ha vestito per la prima voglia la casacca del suo nuovo club.

Lazaro è infatti uscito dopo mezz’ora dal fischio d’inizio per un infortunio, accompagnato a bordo campo dagli assistenti sanitari. L’ha annunciato lo stesso profilo Twitter del club, che ha pubblicato una foto del calciatore mentre esce dolorante.

