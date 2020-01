Le pagelle di Eriksen: “Primi lampi a San Siro, dà l’impressione di volersi prendere l’Inter in fretta”

Buona la prima per Christian Eriksen. Una gara senza particolari spunti quella del fantasista danese, come da pronostico visto che l’ex Tottenham si è allenato solo martedì con il resto della squadra. Conte ha dovuto gettarlo nella mischia vista l’emergenza a centrocampo con il numero 24 che ha iniziato a prendere confidenza con il rettangolo verde di San Siro. Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi sulla prestazione di Eriksen.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – “Quel minuto d’ingresso: 21′ st, che a San Siro aspettavano come un Babbo Natale fuori stagione. Avrà tempo per mostrare le sue qualità, per ora vale la presa di coscienza”.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – “Di sicuro porta bene. Qualche secondo dopo il suo esordio, Barella spara i fuori di artificio nel cielo di San Siro. Dialoga subito con Lukaku, sforna un assist per Lautaro ma un po’ in ritardo per evitare il fuorigioco. Tira subito in porta. Il pubblico è contento“

TUTTOSPORT 6 – ”Primi lampi nerazzurri, deve prendere confidenza ma dà l’impressione di volersi prendere l’Inter in fretta”.

