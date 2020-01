Lecce-Inter, le probabili formazioni: scelte obbligate per Conte, un solo dubbio

Riparte dal Via del Mare il cammino dell’Inter di Antonio Conte in campionato. Dopo il pareggio rimediato contro l‘Atalanta nell’ultima giornata di Serie A, la squadra nerazzurra è chiamata a vincere per restare in scia della Juventus e rispondere al pokerissimo rifilato dalla Lazio ieri alla Sampdoria.

Per farlo Conte si affiderà ai suoi uomini migliori. Davanti ad Handanovic, si ricompone il trio difensivo Godin-De Vrij-Skriniar: l’ex Atletico Madrid sembrerebbe essere leggermente in vantaggio su Bastoni. Scelte obbligate a centrocampo: Sensi e Barella ai fianchi di Brozovic, Candreva e Biraghi sulle fasce. In avanti spazio al tandem Lautaro-Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

LECCE (5-3-2): Gabriel; Rispoli, Meccariello, Lucioni, Rossettini, Donati; Deiola, Petriccione, Mancosu; Falco, Babacar

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku.

