LIVE – Le PAGELLE di Inter-Fiorentina 0-0: voti e giudizi in diretta

Dopo il pareggio in extremis ottenuto contro la Roma all’Olimpico, per l’Inter è già tempo di rientrare in campo. Questa sera a San Siro arriva la Fiorentina, che porta con sé una stagione al di sotto delle aspettative e quindi tanta voglia di rivalsa. Passioneinter.com vi propone, come di consueto, le pagelle live di Inter-Fiorentina. Eccole qui di seguito.

Le PAGELLE LIVE di Inter-Fiorentina

HANDANOVIC 6

D’AMBROSIO 6,5

DE VRIJ 6 – Sfortunatissimo l’olandese, costretto a lasciare il campo per infortunio a causa di un problema al ginocchio sinistro.

Dal 22′ RANOCCHIA 6

GODIN 6

CANDREVA 6

BARELLA 6,5

GAGLIARDINI 6

YOUNG 6

ERIKSEN 6

SANCHEZ 5

LUKAKU 6

