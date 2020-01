Lo United alla ricerca di un attaccante: Giroud, Llorente e la suggestione Sanchez tra gli osservati speciali

Disperato bisogno di un attaccante per il Manchester United di Solskjaer, soprattutto dopo le novità in merito all’infortunio rimediato da Marcus Rashford. Il centravanti dei Red Devils resterà ai box per almeno 8 settimane: per questo motivo la dirigenza del club ha scelto di muoversi in fretta per garantire al proprio tecnico un nome in grado di supportare il suo reparto avanzato.

The Sun ha indicato cinque possibili profili in grado di risollevare l’attacco del Manchester, con diversi calciatori già accostati all’Inter. Uno di questi porta il nome di Olivier Giroud: bloccato al momento il suo sbarco in nerazzurro, con lo United pronto ad accelerare per assicurarsi il centravanti francese. Con lui anche Fernando Llorente, in uscita dal Napoli e corteggiato, tra le altre, anche dalla Beneamata. Insieme a Jovic e Cavani, l’ultimo attaccante indicato dal tabloid inglese è proprio Alexis Sanchez. Secondo il quotidiano, un eventuale arrivo a Milano del centravanti del Chelsea rischierebbe di chiudere le porte all’esplosione del cileno, destinato così ad un ritorno allo United. Suggestioni di mercato dall’Inghilterra che toccano l’Inter da vicino, con il reparto avanzato di Conte protagonista tra arrivi e partenze.

