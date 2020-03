Lotta Scudetto, Hernanes non ha dubbi: “Tifo Lazio! In Brasile tutti stanno seguendo la Serie A”

Un caso raro, quello di ben tre ex squadre in lotta per lo Scudetto. E lui, riguardo chi tifare, ha le idee chiare. Intervistato dai microfoni di Repubblica, l’ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus Hernanes si è sbilanciato in merito alla lotta per il titolo italiano, dichiarando apertamente la sua fede. Inoltre, ha riservato un messaggio positivo riguardo l’emergenza Coronavirus. Ecco le sue dichiarazioni.

Lotta Scudetto – «La Lazio di Inzaghi merita di essere lì e sono contento per tutti i laziali, che sicuramente stanno godendo per questa splendida cavalcata. Vedere i biancocelesti giocare è un divertimento, spero che possano arrivare a vincere lo Scudetto. Tutti qui in Brasile hanno seguito il campionato italiano e sono rimasti sorpresi da quello che sta facendo la Lazio, soprattutto perché hanno visto per otto anni la Juventus vincere lo Scudetto con facilità. Nessuno riusciva a starle dietro, correva troppo veloce per tutti. Adesso le squadre in lotta per il primo posto sono proprio quelle in cui ho giocato in Italia, per questo tante persone mi fermano e me ne parlano».

Coronavirus – «In tutto il mondo siamo intimoriti dall’emergenza Coronavirus. Più che per il virus in sé, sono preoccupato per la paura che sta causando tra le persone e le famiglie. Faccio gli auguri a tutti, spero che non si creino troppi allarmismi e che questa situazione si risolva il prima possibile».

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!