Lukaku ripercorre sui social il suo decennio: “L’arrivo all’Inter il coronamento di un sogno”

Dieci anni sono tanti, nel calcio ancora di più. Cambia tutto, si cresce e si attraversano tanti momenti belli e altri meno. Così, col 2019 che finisce e un decennio intero che va in archivio, chi più chi meno si lascia andare ai bilanci e ai ricordi, che nell’era dei social non possono che essere condivisi con il mondo intero sulle varie piattaforme. Anche Romelu Lukaku, dunque, ha deciso di affidarsi ai propri profili per aprire il baule dei ricordi, ripercorrendo il suo decennio calcistico e privato.

Nella seconda parte del suo racconto, colpisce in modo particolare il commento che dedica al suo arrivo all’Inter la scorsa estate: “L’Inter era un mio sogno fin da quando ero bambino, sapete tutti che amavo Adriano per cui essere qui ora è una vera benedizione. Stiamo facendo bene ma dobbiamo continuare a dare tutto quello che abbiamo. Ai tifosi, dico che è un onore indossare questa maglia e giocare a San Siro”. Ecco i suoi post.