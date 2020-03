Macellari: “Ronaldo? Ci rendeva dei calciatori comuni. Era impossibile capire le sue mosse”

Una sola stagione all‘Inter con pochissime presenze, tanto è bastato a Fabio Macellari per vivere comunque una delle esperienze più importanti della sua carriera. Sia per il blasone del club nerazzurro che lo aveva voluto, ma soprattutto per il livello incredibile dei compagni di squadra con cui ha condiviso lo spogliatoio ad Appiano gentile. A partire dal Laurent Blanc che ancora ricorda con grande affetto, sino ad arrivare al Fenomeno Ronaldo, probabilmente il calciatore più forte mai affrontato.

L’ex difensore, ai microfoni di calciomercato.com, ha dunque sfogliato il libro dei ricordi: “Ronaldo? Giocando con lui mi rendevo conto quanto eravamo normali noi giocatori comuni di fronte a campioni come lui. In allenamento avevo paura di fargli male, ma tanto la maggior parte delle volte era difficile anche capire cosa volesse fare. Il compagno al quale ero più legato era Laurent Blanc, se dovessi mai rientrare un giorno nel calcio mi piacerebbe farlo al suo fianco”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!