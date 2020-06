Marotta boccia l’algoritmo: “Contrari a questa soluzione, ‘l’imprevedibile’ è alla base del calcio”

Non è per niente convinta l’Inter delle soluzioni prospettate dal presidente della FIGC Gabriele Gravina in caso di nuovo stop al campionato italiano. Come spiegato dall’amministratore delegato Beppe Marotta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, sia i playoff/playout che l’algoritmo non rappresentano delle soluzioni plausibili agli occhi del club nerazzurro. Piuttosto, secondo lo stesso dirigente varesino, sarebbe più opportuno considerare la classifica fino al punto dell’interruzione.

Questo il suo sfogo: “Siamo assolutamente contrari a qualsiasi soluzione alternativa che non sia quella di finire il campionato o cristallizzare la classifica. Se non si potrà chiudere il campionato è perché sarà ripartita l’epidemia, e allora non vedo come si possano giocare playoff e playout. Mentre l’algoritmo non è una soluzione: come può considerare ‘l’imprevedibile’ che è alla base del calcio? Meglio considerare la classifica fino a quel punto”.

