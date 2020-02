Marotta: “Inter-Sassuolo inimmaginabile a porte chiuse, il criterio deve essere portato avanti sempre”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha commentato anche a Dribbling la decisione di rinviare Juventus-Inter, gara che si doveva giocare a porte chiuse, insieme ad altre cinque partite del campionato di Serie A. Ecco le sue parole: “E’ chiaro che la prima che penso è quella di tutelare la salute dei cittadini che è prioritario rispetto ad ogni evento sportivo. Spostandomi sul piano calcistico dico che è stato adottato un criterio logico ma comporta grande difficoltà nella pianificazione del calendario. Sono spaventato dall’idea che ci possa essere una proroga del decreto ministeriale all’8 marzo per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Vedo il calendario di settimana prossima dove spiccano Atalanta-Lazio, Inter-Sassuolo, Spal-Cagliari, Verona-Napoli e Bologna-Juventus mi chiedo come si possa gestire questa situazione. Sono molto molto preoccupato e sono sicuro che anche in quella occasione debba essere adottato un criterio univoco. Adesso sta a noi, uomini di sport rendere un campionato competitivo ma non alternandone i valori”.

DECISIONE DELL’ULTIMO MINUTO – “E’ la nota dolente. Si doveva decidere prima, decidere poche ore prima delle partite crea un problema alle squadre. Supereremo anche questo, lo abbiamo fatto in altre occasioni”.

REAZIONI DEGLI INTERISTI – “Siamo davanti ad una situazione straordinaria quindi dobbiamo anche essere rispettosi della decisione, poteva essere presa prima ma l’importante è che vengano rispettati tutti. Domenica prossima ci sarà Inter-Sassuolo ed è inimmaginabile che si possa giocare a porte chiuse”.

