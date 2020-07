Mazzola sull’Inter: “Io Eriksen me lo terrei stretto. Conte? Mi piace, è molto intelligente e furbo”

Sandro Mazzola, leggenda della Grande Inter di Helenio Herrera, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com dell’attuale squadra nerazzurra, che non è finora riuscita a sposare le grandi ambizioni a risultati adeguati al blasone della maglia.

Mazzola ha dichiarato: “Mi piace Conte, le sue lamentele, i suoi “allarmi”, sono stati solamente per spronare i ragazzi, per entrare nella testa dei calciatori. Mi piace, è molto scaltro, intelligente. Furbo. Sa bene cosa serve per tornare a vincere”.

“Il secondo posto è fattibile, basta tenere duro ancora un po’ in questa stagione balorda. Con testa e dedizione anche il gap con la Juve si potrà colmare in breve tempo. Allenatore, gioco e calciatori all’altezza ci sono”.

Su Eriksen, grande punto di domanda del momento, ha aggiunto: “Non ho ancora ben capito perché non riesca ad adattarsi come si deve, è molto strano. Tuttavia a me piace molto, lo terrei sicuramente. Forse è semplicemente il peso della maglia, qualche problema di ambientamento all’Italia. Ci sono state subito tante attese intorno a lui, deve solo tornare ad essere con continuità il giocatore che tutti conosciamo”.

