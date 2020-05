Mercato – Il Liverpool fa sul serio per Werner: pronto un maxi ingaggio

Timo Werner quasi certamente lascerà il Lipsia, club che non può offrirgli le possibilità di gloria delle altre big europee. Sul giovane attaccante tedesco c’è infatti il meglio dei club più blasonati, attratti dalle grandi doti da goleador della punta. Il ragazzo piace molto anche all’Inter, non solo nell’eventualità in cui Lautaro Martinez dovesse andare al Barcellona. Tuttavia, stando a quanto riportato da Nicolò Schira, presto la telenovela potrebbe finire.

Sul proprio canale Twitter infatti, il giornalista ha riportato come il Liverpool avrebbe decisamente accelerato per arrivare a Werner. Klopp vuole il giocatore a tutti i costi e avrebbe convinto i Reds ad un investimento importante. Per il giocatore sarebbe pronto un quinquennale da dieci milioni a stagione, mentre le trattative per il cartellino sono ancora in sviluppo, ma parrebbero a buon punto. Chiaramente la tattica degli inglesi è piuttosto chiara: battere tutta la concorrenza sul tempo anticipando un’asta milionaria che sembrava ormai inevitabile.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!