Mercato – L’Inter e Conte non hanno dubbi: Sensi verrà riscattato

Quello di Stefano Sensi, dopo appena due mesi in maglia nerazzurra, sembrava un riscatto praticamente scontato. Se nelle ultime settimane si è però letto da qualche parte di una possibile riluttanza dell’Inter nel versare 25 milioni di euro nelle casse del Sassuolo, può chiaramente essere comprensibile. Dopo lo sfortunatissimo guaio muscolare rimediato nel derby d’Italia tra Inter e Juventus dello scorso 6 ottobre, è evidente che qualcosa sia cambiato.

Tornato a ritmi alterni, dopo qualche mese di stop, Sensi è difatti incappato in altri tre mini-infortuni che ne hanno rallentato la crescita per buona parte della stagione. Nonostante ciò, l’Inter non ha alcun dubbio sul fatto che a fine stagione regolarmente salderà il riscatto con il club neroverde. Come ribadito da tuttomercatoweb.com, la volontà di Antonio Conte rema dalla stessa parte della società: il club ha tra le mani un centrocampista che, integrità fisica permettendo, potrà fare la fortuna dei suoi tifosi nei prossimi anni.

