Mercato – L’Inter pronta a ripiombare su Vidal in estate: la situazione

Era il primo nome sulla lista di Antonio Conte per rafforzare il centrocampo a gennaio, ma alla fine al suo posto è arrivato Christian Eriksen. L’Inter ha deciso però di non mollare l’ossoed è pronta a far ripartire l’assalto ad Arturo Vidal per la prossima estate. Il cileno è in scadenza nel 2021 con il Barcellona e sarebbe pronto a tornare in Italia.

Come riportato anche da calciomercato.it, Conte avrebbe ribadito per l’ennesima volta a Marotta il desiderio di avere il giocatore in rosa per la prossima stagione, per via delle sue caratteristiche ed il feeling tra i due nato ai tempi della Juventus. Il giocatore sarebbe pronto a riabbracciare il suo vecchio mister e l’Inter sarebbe pronta a forzare la mano con il club blaugrana vista la scadenza di contratto del cileno.

