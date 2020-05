Mertens cuore d’oro: invito a casa e maglietta firmata per il ragazzo di Napoli vittima di bullismo

Dries Mertens in questo periodo è uno dei calciatori protagonisti per le voci di mercato. L’attaccante del Napoli è in scadenza di contratto ed è in trattativa con il club per il rinnovo che però tarda ad arrivare. Ecco che dunque l’Inter è da tempo sulle sue tracce e manda continui segnali per poterlo portare a Milano a zero.

Nella giornata di oggi però, Mertens ha fatto parlare sia per le novità di mercato, ma anche e soprattutto per il bellissimo gesto di solidarietà nei confronti di un piccolo ragazzo di Napoli. Mertens ha infatti invitato a casa sua il ragazzo vittima la scorsa settimana di bullismo da parte di altri giovani più grandi, con il video che ha fatto il giro del web. Un invito a casa ma non solo: il belga ha infatti anche regalato la sua maglietta del Napoli per regalargli un momento di felicità dopo questi giorni bui.



