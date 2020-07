Messi, ancora un altro record: 700 gol in carriera! Tra le sue vittime manca l’Inter

E’ considerato tra i più forti calciatori della storia del calcio, se non il più più forte e sono i numeri a parlare per lui. Lionel Messi è entrato ancora una volta nella storia, siglando ben 700 gol nella sua gloriosa e vincente carriera. L’ultima rete è stata quella messa a segno contro l’Atletico Madrid: un cucchiaio su rigore che non ha lasciato scampo al portiere. Sono 630 così i gol con il proprio club e 70 con l’Argentina, segnando praticamente a tutte le squadre che ha incontrato, o quasi.

Sì, perché tra le sue vittime manca l’Inter, squadra che la Pulce non è riuscita mai a punire. I precedenti tra Messi e i nerazzurri sono quattro, tra cui quello nella stagione 2009-2010 che portò lo storico Triplete agli uomini guidati da Mourinho. L’ultima gara disputata dall’argentino contro la Beneamata è quella dello scorso ottobre, quando il Barcellona si è imposto per 2 a 1. Oltretutto, quello di Suning è il club contro cui Messi ha giocato più partite senza mai segnare. Tra le sue vittime preferite c’è il Milan, contro cui ha segnato 8 gol, seconda solo all’Arsenal con 9 gol.

