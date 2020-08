Montero: “Anche senza l’Europa League, per l’Inter un’ottima stagione: auguro a Conte di vincere domani”

Paolo Montero, ex compagno alla Juventus di Antonio Conte, è stato protagonista di un’intervista a Radio Sportiva, in cui ha analizzato la stagione nerazzurra sotto la guida dell’ex allenatore del Chelsea. Montero, oggi tecnico della Sambenedettese, ha speso belle parole per Conte.

Ecco, dunque, le dichiarazioni di Montero: “Anche se non dovesse vincere l’Europa League, la stagione nerazzurra è ottima. È stata costruita una squadra con il carattere del suo allenatore: ho vissuto otto anni con Antonio, ha sempre avuto carisma ed è sempre stato un allenatore dentro. Da calciatore non ha mai sbagliato le partite decisive ed adesso questo lo trasmette ai suoi calciatori. Non dimentichiamoci che l’Inter ha vinto tutte le ultime partite di campionato e ora si sta confermando: auguro a Conte di vincere la coppa. L’Inter è diventata un’avversaria difficile per la Juventus“.

Poi, si è soffermato su Godin, suo connazionale: “È un fuoriclasse e lo ha dimostrato con il suo comportamento. All’inizio ha fatto fatica e Conte lo ha messo in panchina, ma lui è rimasto in silenzio: è un grande professionista, il lavoro paga. Sta capendo le idee di Antonio, in particolare nella difesa in spazi aperti. Nelle ultime partite l’ho visto benissimo, come Alessandro Bastoni, che è cresciuto tantissimo“.

